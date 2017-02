Sky Sport Austria 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FK Krasnodar - FC Salzburg, Gruppenphase 5. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Salzburg ist wieder im Rennen um ein Ticket für die K.-o.-Runde. Durch das 2:0 in Nizza, dem ersten Dreier in der laufenden Gruppenphase, haben die "Bullen" den Aufstieg in die Zwischenrunde wieder in der eigenen Hand. Voraussetzung: zwei Erfolge. Den ersten "Pflichtsieg" müssen die "Mozartstädter" in Krasnodar einfahren. "Ich bin mir sicher, dass die Jungs das schaffen können", sagte Mittelfeldspieler Konrad Laimer, der aufgrund seiner dritten Gelben Karte gesperrt auf der Tribüne sitzt, "wenn wir an die tolle Leistung gegen Nizza anknüpfen, können wir das Ruder noch herumreißen." Das Hinspiel endete 0:1. Um den direkten Vergleich für sich z. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie