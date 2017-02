Sky Sport Austria 09:00 bis 11:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Salzburg - FC Krasnodar, Gruppenphase 1. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Zum neunten Mal scheiterte Salzburg in der CL-Quali - 1:1 und 1:2 n.V. gegen Zagreb - und muss sich mit der Europa League begnügen. "Das ist eine attraktive Gruppe", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach der Auslosung, "mit Schalke als absolutem Zugpferd. Mit Nizza und Krasnodar wird's für uns wohl um Platz zwei gehen." "Von einer großen Erfahrung für meine jungen Spieler", spricht Trainer Oscar Garcia, "es sind drei Gegner aus den besten fünf Ligen Europas." Dass Krasnodar eine scharfe Klinge führen kann, bewiesen die "Schwarz-Grünen" in der letzten EL-Saison u.a. mit einem 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund und Platz eins in der Gruppenphase. Kommenta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

