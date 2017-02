Sky Sport Austria 06:00 bis 08:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL UPC Vienna Capitals - EC Red Bull Salzburg, PQ6 Stereo 16:9 HDTV Merken Zunächst 2:0 geführt, dann 2:3 zurückgelegen, letztlich doch noch 4:3 gewonnen. Keine Frage: Was Meister Red Bull Salzburg und die UPC Vienna Capitals in der fünften Platzierungsrunde auf dem Eis zeigten, war nichts für schwache Nerven. Dass letztlich die "Roten Bullen" aus der Mozartstadt den Sieg einfuhren, lag ausgerechnet am Ex-Wiener Michael Schiechl, der in der Overtime kein Nervenflattern zeigte und im Unterzahlspiel die Capital-Siegeschancen auf Eis legte. "Wir haben nach dem Rückstand nicht aufgegeben, uns zurückgekämpft und noch verdient gewonnen", freute sich RBS-Coach Greg Poss, dessen Team in der Platzierungsrunde vor den Hauptstädtern auf Platz eins steht. Kommentar: P. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

