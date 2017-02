Sky Cinema +1 04:15 bis 05:55 Komödie Dope USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Malcolm (Shameik Moore) hat einiges auf dem Kasten. Obwohl er wie seine Kumpel Jib und Diggy (Tony Revolori, Kiersey Clemons) aus einem schwarzen Ghetto von Los Angeles stammt, möchte der Highschool-Nerd unbedingt auf die Eliteuni Harvard. Als er jedoch einem Drogendealer in die Arme läuft, sich in dessen Mädchen verliebt und zudem an einen Rucksack voller Dope gerät, ändert sich sein Leben schlagartig. - Genialer Mix aus Coming-of-Age-Drama, Drogen-Comedy und Musik-Film, produziert u.a. von Pharrell Williams. Ein Hit auf vielen Festivals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rakim Mayers (Dom) Blake Anderson (Will Sherwood) Bruce Beatty (Mr. Bailey) De'aundre Bonds (Stacey) Julian Brand (Mario) Quincy Brown (Jaleel) Kiersey Clemons (Diggy) Originaltitel: Dope Regie: Rick Famuyiwa Drehbuch: Rick Famuyiwa Kamera: Rachel Morrison Musik: Germaine Franco Altersempfehlung: ab 16

