Dr. Bennet Omalu (Will Smith) muss den rätselhaft früh verstorbenen Ex-Footballstar Mike Webster obduzieren. Er entdeckt Alzheimer-ähnliche Veränderungen in dessen Gehirn. Omalu ist sich bald sicher: Profi-Footballspieler drohen mit ihren massiven Kopfstößen ihre Gehirne auf Dauer schwer zu schädigen. Als Omalu weitere Opfer entdeckt und mit einem Ex-Teamarzt (Alec Baldwin) eine Studie veröffentlicht, setzt man ihn und seine Frau massiv unter Druck. - Als Mediziner auf den Spuren eines Skandals im Profi-Football zeigt sich Will Smith in einer beeindruckend ernsten Rolle - nach wahren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen