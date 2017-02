Sky Bundesliga 01:45 bis 03:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey - 1:0 siegte Hannover im Top-Spiel am Montag gegen Kaiserslautern und übernahm dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung vor Braunschweig und Stuttgart. Mann des Tages bei den "Roten" war der Schütze des "goldenen Tores" Uffe Bech. "Ich freue mich sehr für ihn, dass er bei seinem ersten Startelfeinsatz gleich trifft", sagte Coach Daniel Stindel. Gründlich daneben ging das Debüt von Fürth-Verteidiger Stephen Sama. Beim unglücklichen 1:2 bei 1860 München verursachte der 23-Jährige einen Elfmeter und flog in der 49. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. "Er wird hier einen Lernprozess vollziehen", hofft Trainer Janos R In Google-Kalender eintragen Bildergalerie