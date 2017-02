Sky Bundesliga 20:00 bis 22:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - FC Schalke 04, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Bayern gingen nach dem Spiel in Bremen hart mit sich ins Gericht. Es sei "viel Luft nach oben", kritisierte etwa Philipp Lahm. Es müsse "vieles besser werden", assistierte ihm Arjen Robben. Und Manuel Neuer hatte aus seiner Torwartposition beobachtet, "dass wir nicht gut spielen, das müssen wir uns ankreiden lassen". Trotzdem siegten die Münchner mit 2:1 und verteidigten ihren Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze. Auch die Schalker Leistung gegen Frankfurt war schwach. "Wir spielen einen Scheiß", schimpfte Benedikt Höwedes. Weil S04 außerdem 0:1 verlor, warnte der Kapitän: "Wir sind in einer bedrohlichen Situation." Moderation: Esther Sedlaczek, Expert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Esther Sedlaczek