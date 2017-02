Sky Bundesliga 09:30 bis 11:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Arminia Bielefeld - 1860 München, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Pech, aber auch Unvermögen, kleben dem Tabellenvorletzten aus Bielefeld auswärts an den Hacken. Das 2:3 in Karlsruhe war bereits die siebte Pleite bei mageren zwei Remis. Dabei war im Wildpark, wie so oft in dieser Saison, mehr drin. "Das war eine Stunde lang eine vernünftige Partie", sagte Kapitän Fabian Klos, "aber dann schenken wir mögliche Punkte her." Drei Zähler geschenkt bekam 1860-Trainer Vitor Pereira bei seinem Debüt auf der "Löwen"-Bank. Beim glücklichen 2:1 gegen Fürth hatte der Gast aus Franken die größeren Chancen und die bessere Spielanlage - selbst 41 Minuten in Unterzahl. "Taktisch und technisch war das keine fantastische Partie, da habe ich m In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

