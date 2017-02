Sky Bundesliga 07:30 bis 09:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Wenig Glanz, viel Ertrag - im Stil einer Spitzenmannschaft gewann Stuttgart 1:0 bei St. Pauli und liegt punktgleich mit Tabellenführer Hannover auf Platz drei. "Dieser Sieg ist ein guter Verstärker auf dem Weg, den wir in den nächsten Monaten gehen wollen", kommentierte Trainer Hannes Wolf. Schütze des "goldenen Tores" war sechs Minuten vor dem Abpfiff "Joker" Carlos Mané. Torflaute herrscht hingegen auf der rechten Rheinseite - beim 0:3 gegen Sandhausen blieb Düsseldorf das vierte Spiel in Folge ohne Treffer. Das ist offensichtlich kein Grund zur Sorge. "Die Mannschaft hat das nötige Potenzial, um wieder erfolgreich zu sein", glaubt Mittelstürmer Rouwen Hennings. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

