Sky Bundesliga 05:30 bis 07:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli, 19. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Viel Kampf und Krampf aber wenig Fußball - die Leistung der Eintracht beim 1:1 in Würzburg war nicht bundesligareif. Entsprechend schwoll Trainer Torsten Lieberknecht der Kamm: "In der ersten Hälfte haben wir sehr schlecht gespielt. Gegenüber den Spielern, die zu Hause bleiben mussten, war das eine Frechheit." Das klingt nach keiner gemütlichen Trainingswoche. Ungemütlich dürfte es auch bei St. Pauli zugehen. Durch das 0:1 gegen Stuttgart verloren die "Kiezkicker" im Kampf um den Klassenerhalt weiter an Boden. Bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und sechs auf das rettende Ufer regiert das Prinzip Hoffnung. "Wir spielen nicht jede Woche gegen Stuttgart", so In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 310 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 70 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 70 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 70 Min.