Sky Sport 2 03:00 bis 05:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal SpVgg Greuther Fürth - Borussia M'gladbach, Achtelfinale, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Merken 1:0 gegen den SV Drochtersen/Assel. 2:0 gegen den VfB Stuttgart. 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth? Ginge es nach dem linearen Wachstum, müsste Borussia Mönchengladbach eigentlich locker ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Zudem spricht die Statistik für die "Fohlen": In bisherigen Pflichtspielen ist die Elf vom Niederrhein gegen die "Kleeblättler" noch ungeschlagen. Sieben Siege und zwei Remis konnte der VfL verbuchen. Nur: Alle Rechenbeispiele an die Seitenlinie, Fußball wird auf dem Platz entschieden. Und da will die SpVgg Gladbachs Neu-Coach Dieter Hecking gehörig die Stimmung verhageln. Verschlucken sich die "Fohlen" am "Kleeblatt"? Kommentar: Klaus V. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

