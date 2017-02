Sky Sport 2 13:15 bis 15:15 Handball Handball: Velux EHF Champions League SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel, Gruppenphase, 8. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Die erste Runde des Königsklassen-Küsten-Knallers geht klar an die SG Flensburg-Handewitt. Mit 30:22 fegten die Flensburger den THW aus dessen eigener Halle und feierten zugleich den höchsten Auswärtssieg beim Nord-Rivalen. "Das waren zwei Punkte, die uns einen weiteren Schritt dem Achtelfinale näher brachten", freute sich SG-Coach Ljubomir Vranjes. Sein Gegenüber, Alfred Gislason, erkannte den Sieg der Flensburgern neidlos an: "Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Flensburg war in der zweiten Hälfte in allen Belangen besser als wir." Die Kieler Derby-Einsicht bedeutet jedoch nicht, dass der THW nicht auf Revanche sinnt. Spuckt der THW nun der SG in die Suppe? Kommentar: Karste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie