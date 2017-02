Sky Emotion 01:10 bis 03:40 Drama Nymphomaniac 1 - Director's Cut DK, D, F, B 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken In einem Hinterhof findet der alternde Junggeselle Seligman (Stellan Skarsgård) eine verletzte Frau und lädt sie zu sich ein. Während sich Joe (Charlotte Gainsbourg) in seinem Gästebett erholt, erzählt die 50-Jährige ihre bewegte Lebensgeschichte, in der ihr ausgeprägter sexueller Appetit stets die treibende Kraft war. Vor allem Joes turbulente Beziehung zu Jerome (Shia LaBeouf) wurde zum schicksalhaften Wendepunkt - und verfolgt sie bis in die Gegenwart. - Philosophie trifft Pornografie: der erste Teil von Lars von Triers ("Melancholia") provokantem Skandalfilm über eine Frau auf der Suche nach Lebenssinn und sexueller Erfüllung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Gainsbourg (Joe) Stellan Skarsgård (Seligman) Stacy Martin (junge Joe) Shia LaBeouf (Jerôme) Christian Slater (Joes Vater) Uma Thurman (Mrs. H) Sophie Kennedy Clark (B) Originaltitel: Nymphomaniac: Vol. I (Director's Cut) Regie: Lars von Trier Drehbuch: Lars von Trier Kamera: Manuel Alberto Claro Altersempfehlung: ab 16