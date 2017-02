Sky Emotion 23:25 bis 01:10 Drama Adam USA 2009 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Adam (Hugh Dancy) leidet unter einer leichten Form von Autismus. Mit anderen Menschen hat er Schwierigkeiten und flüchtet sich oft in seine Leidenschaft, die Beobachtung des Weltalls. Als die junge Beth (Rose Byrne) in die Wohnung über ihm einzieht, versucht er, zu ihr eine Beziehung aufzubauen. Auch sie fühlt sich von Adam angezogen. Die beiden sehen sich mit bislang verborgenen Gefühlen konfrontiert. - Subtiles Romantikdrama über eine ungewöhnliche Beziehung, charmant und sensibel gespielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Adam Raki) Rose Byrne (Beth Buchwald) Amy Irving (Rebecca Buchwald) Peter Gallagher (Marty Buchwald) Frankie Faison (Harlan) Mark Linn-Baker (Sam Klieber) Haviland Morris (Lyra) Originaltitel: Adam Regie: Max Mayer Drehbuch: Max Mayer Kamera: Seamus Tierney Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 6