Sky Emotion 05:15 bis 06:55 Drama Fremde Wesen USA, GB 1997 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kriegswaise Frances (Elizabeth Earl) wird von der Familie ihrer Cousine Elsie (Florence Hoath) 1917 in Yorkshire aufgenommen. Die beiden Mädchen glauben fest an die Existenz von Elfen. Als ihnen ein Foto der Fabelwesen gelingt, veröffentlicht Sherlock-Holmes-Autor Arthur Conan Doyle (Peter O'Toole) es in seinem Magazin - was eine wahre Elfen-Hysterie auslöst. Doch es gibt auch Zweifel an der Echtheit der Fotos. - Fantasievolles Drama nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florence Hoath (Elsie Wright) Elizabeth Earl (Frances Griffiths) Paul McGann (Arthur Wright) Phoebe Nicholls (Polly Wright) Peter O'Toole (Sir Arthur Conan Doyle) Harvey Keitel (Harry Houdini) Bill Nighy (Edward Gardner) Originaltitel: FairyTale: A True Story Regie: Charles Sturridge Drehbuch: Ernie Contreras Kamera: Michael Coulter Musik: Zbigniew Preisner Altersempfehlung: ab 6

