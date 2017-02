Sky Atlantic HD 02:55 bis 03:50 Actionserie Strike Back Der Preis der Freiheit GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Anti-Terror-Einheit Sektion 20 eröffnet ein Büro in Budapest. Als die Agenten dort einen ehemaligen IRA-Waffenschmuggler festnehmen, erfahren sie, dass Top-Terrorist al-Zuhari (Kevork Malikyan) am bevorstehenden Feiertag ein Attentat plant. Stonebridge, Scott (Philip Winchester, Sullivan Stapleton) und ihr Team versuchen das Schlimmste zu verhindern. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: hilip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Julian Holmes Drehbuch: Richard Zajdlic Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields Altersempfehlung: ab 18

