Sky Atlantic HD 23:00 bis 23:55 Actionserie The Last Panthers GB, F 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Khalil (Tahar Rahim) macht unerwartete Entdeckungen über die kriminelle Vergangenheit seines Bruders. Naomi fürchtet um Milans Leben und bittet Tom (John Hurt) vergeblich um Hilfe. - Das Finale der vielschichtige Thrillerserie: Der "Breaking Bad"-Regisseur schickt ein starkes Starensemble in die Abgründe des organisierten Verbrechens in Europa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tahar Rahim (Khalil) John Hurt (Tom) Goran Bogdan (Milan) James Ayling (Toms Assistant) Igor Bencina (Zlatko) Djordje Brankovic (Doktor) Yann Ebongé (Nadim Jeune) Originaltitel: The Last Panthers Regie: Johan Renck Drehbuch: Jack Thorne Kamera: Laurent Tangy Altersempfehlung: ab 16