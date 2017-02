Sky Atlantic HD 20:00 bis 21:00 Serien Die Husseins - Im Zentrum der Macht : 1988 GB, USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken 1988: Nach dem kräftezehrenden Krieg gegen den Iran steht der Irak kurz vor dem Bankrott, doch Diktator Saddam lässt sich als großer Sieger feiern. Im Nachbarland Kuwait werden unterdessen immer neue Ölfelder erschlossen, was die irakischen Öl-Einnahmen schon bald empfindlich drücken könnte. Und Saddam wittert selbst unter seinen engsten Vertrauten überall Verschwörer, die ihn stürzen wollen. - Preisgekröntes Dokudrama um Aufstieg und Fall des irakischen Diktators Saddam Hussein und seines Clans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igal Naor (Saddam Hussein) Shohreh Aghdashloo (Sajida Hussein) Makram Khoury (Tariq Aziz) Philip Arditti (Uday Hussein) Mounir Margoum (Qusay Hussein) Agni Scott (Raghad Hussein) Saïd Amadis (Adnan Khairallah) Originaltitel: House of Saddam Regie: Alex Holmes Drehbuch: Stephen Butchard, Alex Holmes Kamera: Florian Hoffmeister Musik: Samuel Sim Altersempfehlung: ab 12