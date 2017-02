Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Masters of Sex Durch einen Spiegel USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem bei der Sexualtherapie von Lester und Nora (Kevin Christy, Emily Kinney) einige Schritte schief gehen, stellt sich Virginia Johnson (Lizzy Caplan) gegen Bill Masters' (Michael Sheen) neues Programm. Libbys (Caitlin Fitzgerald) Geburstag rückt näher, und die Männer in ihrem Leben versuchen, sie zufriedenzustellen. Tessa will herausfinden, was Sex ihr wirklich bedeutet. - Witzig und sexy: brillante Serie über die berühmten US-Sexualforscher Masters und Johnson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Beau Bridges (Barton Scully) Kevin Christy (Lester Linden) Benjamin Koldyke (Paul Edley) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Jeremy Webb Drehbuch: Steven Levenson, Esta Spalding Kamera: Chris Manley Altersempfehlung: ab 12