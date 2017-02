Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Serien Boardwalk Empire Der einsamste Mensch auf Erden USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nucky Thompson (Steve Buscemi) muss sich in seinem Prozess auf das Schlimmste gefasst machen: Staatsanwältin Ester Randolph (Julianne Nicholson) will ihn wegen des Mordes an Hans Schroeder drankriegen. Margaret (Kelly Macdonald) quält sich mit dem Gedanken, dass ihre Sünden Emilys Krankheit verursacht haben. Aber Nucky zeigt für ihren neu entdeckten Glauben kein Verständnis. Unterdessen kommt ans Licht, dass Agent Van Alden (Michael Shannon) seinen Partner auf dem Gewissen hat. - Gefeierte, emmyprämierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Michael Pitt (James 'Jimmy' Darmody) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Michael Shannon (Agent Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Aleksa Palladino (Angela Darmody) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Allen Coulter Drehbuch: Terence Winter, Howard Korder, Nelson Johnson, Bathsheba Doran, Itamar Moses Altersempfehlung: ab 12

