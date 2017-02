Sky Cinema Family HD 20:25 bis 21:55 Trickfilm Hotel Transsilvanien 2 USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Endlich ergibt sich für Blutsauger Drak die Gelegenheit, seinen Enkel Justin - halb Mensch, halb Vampir - in das Monster-Leben einzuführen: Seine Eltern sind in den Urlaub gefahren und haben Justin bei Opa im Hotel Transsilvanien untergebracht. Also geht es ab ins Monster-Bootcamp, um dem Kleinen beizubringen, wie man sich als Erbe des berühmten Grafen Drakula zu verhalten hat. Leider mit mäßigem Erfolg. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Draks stockkonservativer Vater Vlad zu Besuch kommt. - Die Fortsetzung des spaßigen Animationshits um eine chaotische Familie schrulliger Blutsauger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rick Kavanian (Dracula) Palina Rojinski (Mavis) Hans-Eckart Eckhardt (Frankenstein) Tobias Lelle (Wayne) Daniel Zillmann (Murray) Dieter Hallervorden (Vlad) Originaltitel: Hotel Transylvania 2 Regie: Genndy Tartakovsky Drehbuch: Adam Sandler , Robert Smigel Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6