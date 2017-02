Sky Cinema Family HD 18:30 bis 20:25 Fantasyfilm Roberto Benigni's Pinocchio I, USA, D, F 2002 Nach einer Vorlage von Carlo Collodi 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit sich selbst in der Hauptrolle erweckt Oscar-Preisträger Roberto Benigni Pinocchio, die berühmteste Märchenfigur Italiens, zu neuem Leben: Aus einem Stück Holz entstanden muss Pinocchio (Roberto Benigni) lernen, seinen Platz in der menschlichen Gemeinschaft zu finden. Dabei helfen ihm gute Freunde, mit denen er spannende Abenteuer erlebt. - Benignis bunte Märchenadaption war der bis dato erfolgreichste italienische Film aller Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roberto Benigni (Pinocchio) Nicoletta Braschi (Blaue Fee) Carlo Giuffrè (Gepetto) Kim Rossi-Stuart (Lucignolo) Peppe Barra (Sprechende Grille) Mino Bellei (Medoro) Max Cavallari (The Cat) Originaltitel: Pinocchio Regie: Roberto Benigni Drehbuch: Roberto Benigni, Vincenzo Cerami Kamera: Dante Spinotti Musik: Nicola Piovani Altersempfehlung: ab 6