Sky Cinema Family HD 08:50 bis 10:20 Trickfilm Space Dogs RUS 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Russland in den 50er Jahren: Zirkushündin Belka landet nach einem fehlgeschlagenen Kunststück auf der Straße, wo sie die Streunerin Strelka trifft. Zusammen mit einer cleveren Ratte landen die zwei Hunde schließlich im Raumflughafen Baikonur, wo Hunde für den ersten Testflug ins All ausgebildet werden. - Russische Familien-Animation, die auf einer wahren Geschichte beruht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Jewgeni Mironow (Venya) Sergey Garmash (Kazbek) Originaltitel: Belka i Strelka. Zvezdnye sobaki Regie: Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov Drehbuch: Aleksandr Talal Musik: Iwan Urjupin

