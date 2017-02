Sky Cinema Family HD 07:10 bis 08:50 Komödie Kleine Ziege, sturer Bock D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Elvis-Imitator Jakob (Wotan Wilke Möhring) lernt aus heiterem Himmel seine eigene Tochter kennen, von der er noch nicht einmal wusste, dass sie existiert. Die zwölfjährige Mai (Sofia Bolotina) hat nämlich genug vom neuen Liebhaber ihrer Mutter (Julia Koschitz) und will deshalb zu ihrem leiblichen Vater. Nun geht sie mit ihm auf eine heikle Mission: Das schräge Duo muss einen wertvollen Zucht-Schafbock, der unter Flugangst leidet, im Auto von Hamburg nach Norwegen bringen. - Skurrile Roadtrip-Comedy mit melancholischen Zwischentönen und dem Erfolgsteam aus "Der letzte schöne Tag" in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wotan Wilke Möhring (Jakob) Sofia Bolotina (Mai) Julia Koschitz (Julia) Wanda Perdelwitz (Lena) Karin Heine (Jakobs Mutter) Andreas Windhuis (Schafzüchter) Tilo Prückner (Jakobs Vater) Originaltitel: Kleine Ziege, Sturer Bock Regie: Johannes Fabrick Drehbuch: Petra K. Wagner Kamera: Helmut Pirnat Musik: Christoph Zirngibl

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 401 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 161 Min.