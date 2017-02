Sky Nostalgie 03:10 bis 04:55 Actionfilm Sie nannten ihn Mücke I, D 1978 20 40 60 80 100 Merken Als das Sehrohr eines U-Bootes sein Fischerboot durchbohrt, kann der Italiener Mücke (Bud Spencer) seinen Job an den Nagel hängen. Zum Dank dafür lässt er den Kapitän seine Fäuste spüren und betrinkt sich in einer Kneipe. Dort trifft der Raufbold US-Soldaten, die eine Schlägerei vom Zaun brechen. Auch hier kommen Mückes Muckies wieder zum Einsatz. - Prügelkomiker Bud Spencer in einer derben Hau-drauf-Gaudi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Mücke) Raimund Harmstorf (Sergeant Kempfer) Joe Bugner (Orso) Reinhard Kolldehoff (Colonel Martin) Nando Paone (Ghigo) Enzo Santaniello (Tojo) Giovanni Vettorazzo (Spitz) Originaltitel: Lo chiamavano Bulldozer Regie: Michele Lupo Drehbuch: Rainer Brandt, Marcello Fondato, Francesco Scardamaglia Kamera: Franco di Giacomo Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 12

