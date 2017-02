Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Tarzan Der einzige Zeuge USA, MEX 1993 Stereo Merken Dan soll vor Gericht gegen einen mutmaßlichen Mörder aussagen. Zusammen mit Roger macht er sich per Flugzeug auf den Weg. Ebenfalls an Bord: Schimpansendame Cheetah, die Roger versehentlich verletzt. Die Maschine muss notlanden. Damit bekommt der Komplize des Angeklagten eine Chance. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wolf Larson (Tarzan) Lydie Denier (Jane Porter) Malick Bowens (Simon Govier) Sean Roberge (Roger Taft jr.) Chuck Samanta (Roger Taft sen.) Errol Slue (Jack) Originaltitel: Tarzán Regie: Gérard Hameline Drehbuch: Max A. Keller, Micheline H. Keller Kamera: Ludek Bogner Musik: Laurence Juber