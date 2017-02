Sky Nostalgie 14:15 bis 16:00 Western Die Barrikaden von San Antone USA 1955 Nach einer Vorlage von Sy Bartlett 20 40 60 80 100 Merken Texas, um 1835: Die Herrschaft des mexikanischen Generals Santa Anna wird immer drückender. Als ein Aufstand losbricht, verschanzt sich der berühmte Abenteurer James Bowie (Sterling Hayden) zusammen mit 186 todesmutigen Texanern in der verfallenen Missionsstation Alamo. Schließlich rücken die Mexikaner mit einer gewaltigen Übermacht an, doch die Texaner leisten erbitterten Widerstand. - Actionbetonte Verfilmung des historischen Stoffes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sterling Hayden (James Bowie) Anna Maria Alberghetti (Consuela) Richard Carlson (William Travis) Arthur Hunnicutt (Davy Crockett) Ernest Borgnine (Mike Radin) J. Carrol Naish (General Santa Anna) Ben Cooper (Jeb Lacey) Originaltitel: The Last Command Regie: Frank Lloyd Drehbuch: Warren Duff Kamera: Jack Marta Musik: Max Steiner Altersempfehlung: ab 12