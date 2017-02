Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Fantasyserie Die Schöne und das Biest Osymandias USA 1988 Merken Catherine ist mit dem jungen Bauunternehmer Elliott Burch befreundet. Elliott plant, Manhattans höchsten Wolkenkratzer zu bauen. Viel zu spät bemerkt Catherine, dass der gigantische Bau Vincents unterirdische Tunnelwelt bedroht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Hamilton (Catherine Chandler) Ron Perlman (Vincent) Roy Dotrice (Jacob 'Father' Wells) Jay Acovone (Deputy D.A. Joe Maxwell) Edward Albert (Elliot Burch) Rutanya Alda (Sarah) Betsy Brantley (Nancy) Originaltitel: Beauty and The Beast Regie: Frank Beascoechea Drehbuch: Ron Koslow, George R.R. Martin Kamera: Stevan Larner Musik: Don Davis Altersempfehlung: ab 6