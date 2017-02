Sky Krimi 03:45 bis 04:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 209 Musik ist Mord D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Mord in der Musikakademie. Der Pianist Niki Waldorf wurde mit einem Klavierstimmschlüssel erschlagen. Noch am Tatort erfahren die Kommissare Hofer und Hansen von Bernd Völz, dem musikalischen Leiter der Akademie, dass Waldorf der aussichtsreichste Kandidat für ein Stipendium an einer New Yorker Jazzschule war. Hat der Mitbewerber Gerry Polster seinen Konkurrenten aus dem Weg geräumt? Auch die Freundin des Toten legt der Polizei diverse Mordverdächtige vor. Ein heikler Fall für die Rosenheimer Kommissare, denn Polizeichef Achtziger und der Akademieleiter fürchten um den guten Ruf der Schule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Erich M. Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

