Sky Krimi 20:15 bis 21:15 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 3 Gefahr hinter Gittern D, A, CH 2014 Stereo 16:9 HDTV Bennis neuer Mandant, Alexander Neuhaus, soll in der JVA randaliert und einen Beamten angegriffen haben. Die Vita des jungen Mannes aus gutem Hause passt aber so gar nicht zu dem Mann, den das Ermittlerduo vor sich sitzen hat. Ein Besuch bei dessen Mutter bringt Licht ins Dunkel. Der Klient ist nicht Alexander Neuhaus. Warum gibt dieser Unbekannte sich als Alexander aus und sitzt eine Haftstrafe ab? Bei ihren weiteren Recherchen stoßen die beiden Ermittler auf eine Band von skrupellosen Gangstern. Schauspieler: Wanja Mues (Leo Oswald) Antoine Monot jr. (Benni Hornberg) Thomas Thieme (Dr. Oskar Renners) Christina Hecke (Conni Leinfelder) Catherine Flemming (Vera Neuhaus) Antonio Wannek (Patrick Meissner) Tino Mewes (Heiko Gosch) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Andreas Herzog Drehbuch: Kai-Uwe Hasenheit Kamera: Ralf Noack Musik: Stephan Römer Altersempfehlung: ab 12