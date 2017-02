Sky Krimi 15:00 bis 15:55 Krimiserie Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Folge: 5 Tote leben länger D 1998 Stereo Merken Steuerfahnder Schafheitl feiert eine Party. Plötzlich steht ein Paar vor der Tür, das ihn wütend auffordert, seinen Wagen umzuparken. Während des Rangierens fährt Schafheitl den Mann an. Er bittet darum, nicht die Polizei zu rufen. Am nächsten Morgen ist der Mann tot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Jan Josef Liefers (Sander) Karoline Eichhorn (Gerda Jacobi) Michou Friesz (Frau Moser) Julia Gschnitzer (Alte Frau) Originaltitel: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Jörg Grünler Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Mick Baumeister Altersempfehlung: ab 12