Sky Krimi 12:10 bis 13:00 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 207 Alles Schwindel D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Andrea Lauer findet am Chiemsee die Leiche von Markus Richter. Die Polizei findet aber heraus, dass der Tote mit K.O.-Tropfen betäubt wurde und dann im See ertrank. Florian Prantl und Sven Hansen gehen von Mord aus und suchen den Geschäftspartner des Toten auf, Fabian Wegener. Der ist gerade dabei mit dem gesamten Firmenkapital abzuhauen. Unter Verdacht gerät auch Joachim Lauer. Der hatte mit der Ehefrau des Opfers ein Verhältnis. Eine überraschende Wendung nimmt der Fall, als die Ermittler ein interessantes Detail aus Richters Vergangenheit entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Andreas Giebel (Florian Prantl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Werner Siebert Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Sabine Mayr Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 284 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 58 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 58 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 48 Min.