Sky Krimi 07:45 bis 08:40 Krimiserie Kriminaltango Hallers Deal D 1995 Merken Katharina Mohndorff und Haller ermitteln in einem Mordfall. Der Täter wird festgenommen und anschließend mangels Beweisen von höchster Stelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Das gleiche geschieht mit einem Erpresser, der in die Sache verwickelt ist. Offensichtlich scheinen weder der Oberstaatsanwalt noch der Kriminaldirektor an einer Klärung des Falles interessiert zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Hallhuber (Max Haller) Nicole Spiekermann (Katharina Mohndorff) Gilbert von Sohlern (Klaus Hähnel) Tatjana Fein (Bianca Hähnel) Peter Musäus (Dr. Schilling) Tommi Piper (Dr. Neunzig) Joachim R. Iffland (Gregor Bach) Originaltitel: Kriminaltango Regie: Peter Fratzscher Drehbuch: Nikolaus Schmidt, Claudia Meeden Kamera: Thomas Merker Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 399 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 159 Min.