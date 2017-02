Sky Krimi 05:55 bis 06:50 Krimiserie Stockinger Folge: 2 Todesnacht in Gastein D, A 1996 Merken Kaum zu glauben, dass ein junger Mann, der sich wegen Stresssymptomen in Kur befindet, an einem Herzschlag stirbt. Stockinger, der seinen Freund Michael Fuchs in einem Kurhotel besucht, kommt gerade rechtzeitig, um den Fall zu übernehmen. Die Akte des Kurgastes zeigt keine Auffälligkeiten. Doch die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass er schwer herzkrank war. Der Bezirksinspektor geht dieser Ungereimtheit nach und hat schon bald eine heiße Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Gertraud Jesserer (Frau Polch) Katja Weitzenböck (Cecilia Berger) Originaltitel: Stockinger Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Friedemann Schulz Kamera: Wolfgang Dickmann, Daniel Koppelkamm Musik: Michael Rüggeberg Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 310 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 70 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 70 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 70 Min.