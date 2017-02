In einer unterirdischen Genforschungsfabrik bricht ein tödliches Virus aus, das Menschen in blutrünstige Zombies verwandelt. Sicherheitschefin Alice (Milla Jovovich) und Rain (Michelle Rodriguez), Leiterin einer Spezialeinheit, erwartet im Labor das Grauen. - Geballte Lady-Power: Fighting-Amazone Milla Jovovich im ersten Teil der Sci-Fi-Horrorsaga nach dem gleichnamigen Computerspiel. In Google-Kalender eintragen