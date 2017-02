Sky Action 22:55 bis 00:30 Actionfilm Ninja - Pfad der Rache USA, THAI 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ausgebildete Ninja Casey Bowman (Scott Adkins) leitet in Japan die Kampfschule seines verstorbenen Meisters. Zusammen mit dessen Tochter erwartet Casey Nachwuchs, doch Unbekannte dringen in sein Haus ein und töten die schwangere Frau. Völlig verzweifelt begibt sich Casey auf einen blutigen Pfad der Rache, der ihn schließlich ins Goldene Dreieck führt. - Starke Martial-Arts-Action mit ausgeklügelten Fight-Szenen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Adkins (Casey) Kane Kosugi (Nakabara) Mika Hijii (Namiko) Shun Sugata (Goro) Vithaya Pansringarm (General Sung) Mukesh Bhatt (Mike) Tim Man (Myat) Originaltitel: Ninja: Shadow of a Tear Regie: Isaac Florentine Drehbuch: David N. White Kamera: Ross W. Clarkson Musik: Logan Mader, Gerard K. Marino Altersempfehlung: ab 18