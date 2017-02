Sky Action 21:15 bis 22:55 Actionfilm The Transporter Refueled F, CHN, B 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Transporter" Frank Martin (Ed Skrein) gibt wieder ordentlich Gummi! Eine geheimnisvolle Frau Anna (Loan Chabanol) entführt seinen Vater und zwingt ihn, ihr bei einem Rachefeldzug gegen ihren ehemaligen Zuhälter zu helfen. Um seinen alten Herrn zu retten, muss der Bleifuß seine obersten Prinzipien über Bord werfen - und bringt sich so in ungeahnte Schwierigkeiten. - Stark: Ed Skrein tritt Jason Stathams Nachfolge im vierten Teil der atemlosen "Transporter"-Reihe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed Skrein (Frank Martin) Ray Stevenson (Frank Senior) Loan Chabanol (Anna) Gabriella Wright (Gina) Tatiana Pajkovic (Maria) Wenxia Yu (Qiao) Rasha Bukvic (Arkady Karasov) Originaltitel: The Transporter Refueled Regie: Camille Delamarre Drehbuch: Luc Besson, Bill Collage, Adam Cooper Kamera: Christophe Collette Musik: Alexandre Azaria Altersempfehlung: ab 12