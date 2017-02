Sky Action 12:55 bis 15:05 Actionfilm Iron Man 3 USA, CHN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Actioner der Extra-Klasse! Großartige Effekte, packende Story und eine Portion Selbstironie machen die dritte 'Iron Man'-Mission zum absoluten Filmgenuss. Robert Downey jr. ('The First Avenger: Civil War') bekommt es mit Ben Kingsley zu tun. In bester Superheldenmanier muss er die Welt, aber vor allem seine Geliebte Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), vor dem Ultra-Bösewicht retten.Seit seinem New York-Einsatz mit den Avengers, plagen Milliardär Tony Stark Zweifel an seinem Dasein als heldenhafter Iron Man. Da tritt der Mega-Bösewicht Mandarin auf den Plan und verbreitet mit gezielten Anschlägen Angst und Schrecken. Als Stark ihm per TV-Botschaft den Kampf ansagt, wird seine Luxus-Villa von Mandarins Schergen dem Erdboden gleichgemacht und seine Geliebte Pepper Potts von ihnen entführt. Nun plant der Terrorist die Entführung des US-Präsidenten. Stark startet als Iron Man eine gnadenlose Verfolgungsjagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Tony Stark) Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) Don Cheadle (Colonel James Rhodes) Guy Pearce (Aldrich Killian) Rebecca Hall (Maya Hansen) Jon Favreau (Happy Hogan) Ben Kingsley (Trevor Slattery) Originaltitel: Iron Man Three Regie: Shane Black Drehbuch: Drew Pearce, Shane Black Kamera: John Toll Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12