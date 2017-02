Die Welt weiss, dass Milliardär Tony Stark als Superheld Iron Man für Recht und Ordnung sorgt. Doch diese Entwicklung hat nicht nur Vorteile für Stark: Regierung und Presse erhöhen den Druck auf ihn, er solle die Geheimnisse hinter der Iron-Man-Technologie öffentlich machen. Stark will jedoch vermeiden, dass die Informationen in die falschen Hände fallen, und bekommt es wenig später mit der undurchsichtigen Black Widow und Bösewicht Whiplash zu tun, gegen den er auf die Hilfe seiner Freunde Pepper Potts und James Rhodes vertrauen muss... Zweiter Teil der weltweit erfolgreichen Marvel-Verfilmung mit Starbesetzung der erten Hollywood-Liga: Robert Downey Jr. ("Sherlock Holmes") in der Hauptrolle, sowie Gwyneth Paltrow ("Contagion", "Shakespeare in Love", "Sieben"), Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction"), Mickey Rourke ("The Wrestler", "Die Expendables"), Scarlett Johansson ("Lost in Translation", "Die Insel"), Don Cheadle ("Hotel Ruanda", "Ocean's Twelve"). In Google-Kalender eintragen