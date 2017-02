Sky Action 08:40 bis 10:50 SciFi-Film Iron Man USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der exzentrische Waffenmilliardär und Playboy Tony Stark präsentiert in Afghanistan sein neuestes Raketensystem, als er plötzlich von einheimischen Rebellen gewaltsam entführt wird. Unter Androhung ihn zu töten, fordern die skrupellosen Terroristen von Stark den Nachbau eines neuen Waffensystems. Zum Schein geht er auf die Forderung ein und konstruiert stattdessen mit seinem Mithäftling Yinsen heimlich eine High-Tech-Rüstung, die ihnen zur Flucht verhelfen soll. Starks Plan geht auf und dem cleveren Geschäftsmann gelingt dank seines spektakulären Anzugs die Flucht. Zurück in Amerika und seinem alten Leben stellt er sich seiner Vergangenheit und ist bereit, "Stark Industries" in eine neue Richtung zu lenken. Und das trotz des Widerstands seiner rechten Hand Obadiah Stane, der während seiner Abwesenheit die Geschäfte übernommen hat. Stark verbringt Tag und Nacht in seiner Werkstatt, um die Rüstung zu perfektionieren. Als er mit Hilfe seiner langjährigen Assistentin "Pepper" Potts und seines Militärvertrauten Rhodey eine schändliche Verschwörung weltweiten Ausmaßes aufdeckt, gibt es kein Halten mehr: Stark alias "Iron Man" macht sich in seiner rot-goldenen High-Tech-Rüstung auf, die Welt vor der Katastrophe zu retten. Es ist die Geburtsstunde eines neuen Superhelden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man) Terrence Howard (Rhodey) Jeff Bridges (Obadiah Stane) Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) Shaun Toub (Yinsen) Leslie Bibb (Christine Everhart) Faran Tahir (Raza) Originaltitel: Iron Man Regie: Jon Favreau Drehbuch: Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum, Matt Holloway Kamera: Matthew Libatique Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12

