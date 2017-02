TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Ein ganzer Kerl USA 2014 16:9 Merken Walden muss bei seinem Auto einen Reifen wechseln, was ihn vor echte Probleme stellt. Für Brooke ist die Sache klar: Er ist eben kein echter Kerl. Das kann Walden nicht auf sich sitzen lassen. Um seine Männlichkeit zu beweisen, stürzt er sich in Handwerkertätigkeiten. Unter anderem baut er die Terrasse des Hauses neu auf. Leider überschätzt Walden sein handwerkliches Geschick etwas ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Elle Evans (Cheyenne) Alyson Michalka (Brooke) D.B. Sweeney (Larry) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Steve Tompkins, Saladin K. Patterson, Susan McMartin Kamera: Bruce Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12