TNT Comedy 19:50 bis 20:15 Comedyserie Two and a Half Men Tot, tot, Koma, Florida USA 2014 16:9 Merken Evelyns Freund Marty macht ihr einen Heiratsantrag und bittet Walden, Trauzeuge zu werden. Vor der Hochzeit veranstaltet Walden für den Senior einen Junggesellenabschied. Der Höhepunkt des Abends - der Auftritt zweier Stripperinnen - bringt Marty zunächst von seinen Hochzeitsplänen ab. Mit vollem Einsatz schaffen es Alan und Walden, ihn umzustimmen. Der alte Mann, der die beiden für ein schwules Pärchen hält, revanchiert sich mit einer ganz besonderen Überraschung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Carl Reiner (Marty Pepper) Amber Tamblyn (Jenny) Holland Taylor (Evelyn) Maria Zyrianova (Sugar) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Tim Kelleher, Jeff Lowell, James Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12