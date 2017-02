TNT Comedy 09:15 bis 09:40 Comedyserie King of Queens Folge: 51 Latin Lover USA 2000 16:9 Merken Doug imitiert aus Spaß den Latino-Akzent seines Arbeitskollegen Rico. Seine Darbietung macht Carrie so an, dass sie immer häufiger nach dem "Rico"-Akzent verlangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Ford Rainey (Mickey) Angelo Pagan (Rico) Alex Dodd (Sanjib) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Cathy Yuspa, Josh Goldsmith

