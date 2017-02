TNT Comedy 08:00 bis 08:25 Comedyserie King of Queens Der Kapernkrieg USA 2000 16:9 Merken Das "Fiorino's" ist Dougs neues Lieblingsrestaurant. Voller Begeisterung überredet er die lustlose Carrie zu einem Abendessen. Doch in dem Essen befinden sich Kapern. Carrie hasst Kapern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Mookie Barker (Locksmith) Cosimo Canale (Carlo) Antonio Del Prete (Antonio) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 399 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 159 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 159 Min.