TNT Comedy 06:25 bis 06:50 Comedyserie Hot In Cleveland Begräbnis ohne Leiche USA 2014 16:9 Merken Ein FBI-Agent überbringt Victoria schlechte Neuigkeiten: Ihr Mann Emmett ist bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt. Zum Glück ist der Schreck nur von kurzer Dauer, denn Emmett lässt ihr die Nachricht zukommen, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Damit Victoria ebenfalls abtauchen kann, lässt sie ihr eigenes Ableben verkünden und eine große Trauerfeier inszenieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Susan Lucci (Susan Lucci) Craig Ferguson (Simon) Matt Iseman (Mike) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: John Whitesell Drehbuch: Rachel Sweet Kamera: Gary Palmer Musik: Ron Wasserman

