BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Die chinesische Methode D 1991 Untertitel Die chinesische Methode der Schutzgelderpressung ist subtiler, aber dennoch nicht weniger wirkungsvoll als das, was die beiden Kommissare Batic und Leitmayr bislang gewöhnt waren. Leise, unaufdringlich und fast schon in legalem Rahmen werden hübsche, kleine Zierfische an die Besitzer der chinesischen Restaurants in München "vermietet". Der Mord an einem chinesischen Studenten führt die beiden Hauptkommissare in ein Milieu, das ihnen ebenso fremd wie undurchsichtig vorkommt. Der Fall, den die Hauptkommissare der Münchner Mordkommission Ivo Batic und Franz Leitmayr diesmal zu lösen haben, verlangt den beiden ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen und Erfindungsgeist ab. Mitten in München stoßen sie auf eine in sich geschlossene chinesische Gesellschaft, deren Gesetze sie nur langsam durchschauen, doch schließlich auch für sich zu nutzen wissen. Im bunten Getümmel eines feuchtfröhlichen Faschingsfestes wird ein chinesischer Student von einem Maskierten erstochen. Wie sich herausstellt, war der Ermordete ein kleines Rädchen im Getriebe einer machtvollen Gruppe von chinesischen Schutzgeld-Erpressern, die die China-Restaurants der Stadt kontrollieren und systematisch ausnehmen. Ihre Methode scheint auf den ersten Blick beinahe harmlos: Fast schon im legalen Rahmen werden exotische Zierfische an die chinesischen Lokale vermietet. Nur sehr schwer dringen Batic und Leitmayr in die hermetisch abgeriegelte und fremd anmutende Welt der Chinesen in München ein. Obgleich sich kaum ein Lokal ohne das obligatorische Aquarium finden lässt und es zu offensichtlichen Gewalttätigkeiten von Seiten der Erpresser kommt, ist kein einziger Chinese zu einer Aussage bereit. Das Hauptinteresse der Kommissare richtet sich schließlich auf Chow, den zwielichtigen Chinesen, von dem sie vermuten, dass er der Kopf der Schutzgeldmafia ist. Schauspieler: Miroslav Nemec (Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr) Ric Young (Chow) Karl Friedrich (Röder) David Tse (Mok) Dschingis Bowakow (Lo) Michael Fitz (Carlo Menzinger) Originaltitel: Tatort Regie: Maria Knilli Drehbuch: Volker Maria Arend, André Morell Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Roman Bunka Altersempfehlung: ab 12