BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Langsam, aber sicher D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Ilse Richter begleitet ihren Lebensgefährten Arthur Vogelsang in die Notaufnahme der Sachsenklinik. Dr. Brentano diagnostiziert bei Arthur einen Riss im Zwerchfell, der operativ leicht behandelt werden kann. Ilse und Arthur sind erst seit Kurzem ein Paar, was Arthur zu Ilses Leidwesen aber immer noch vor seiner Tochter Andrea geheim halten will. Dr. Stein ist froh, dass es seiner Tochter wieder besser zu gehen scheint. Doch dann erfährt er, dass Marie seit einigen Tagen die Schule schwänzt. Ihm wird schmerzhaft bewusst, dass sie mehr unter dem Tod ihrer Mutter leidet, als er geglaubt hat. Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Arzu Bazman (Schwester Arzu) Maren Gilzer (Schwester Yvonne) Uta Schorn (Barbara Grigoleit) Cheryl Shepard (Dr. Elena Eichhorn) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Kamera: Michael Ferdinand, Stephan Motzek Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia