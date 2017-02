BR Fernsehen 10:30 bis 11:15 Dokumentation Das neue Elefantenhaus in München D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Wahrzeichen des Münchner Tierparks, das Elefantenhaus, ist im Herbst 2016 nach vier Jahren Bauzeit wieder eröffnet worden. Felix Heidinger erzählt von der Zeit des Umbaus, von den Höhen und Tiefen - und vor allem vom Einzug in das schönste und beste Elefantenhaus, das man sich vorstellen kann. Hautnah an der Seite der Pfleger und ihrer Schützlinge begleitet das Filmteam Menschen und Tiere bei einem der größten Abenteuer ihres Lebens. 2016 wurde das neue Elefantenhaus im Tierpark Hellabrunn in München eingeweiht. Nun kann man das Gebäude von außen zwar noch wiedererkennen - im Inneren ist aber alles anders. Gesprengt wurde die gläserne Dachkonstruktion, die historischen Mauern blieben. Die Inneneinrichtung ist luxuriös: Es gibt Naturboden, Wasserfall und Schwimmbecken. Der Besucher erlebt die Tiere nur durch Glasscheiben getrennt. Insgesamt war die Komplettsanierung äußerst aufwendig und hat die Elefantenherde vor große Herausforderungen gestellt. Denn: "Elefanten sind Spießer" sagt ihr Tierpfleger. Sie mögen keine Veränderungen. Während der vierjährigen Bauphase gab es aber immer wieder Veränderungen. Erst der Umzug ins Provisorium, dann die Umstellung in der Herde, weil Sprössling Ludwig aufmüpfig wurde und auszog, schließlich der Störfaktor Presslufthammer, der den Boden unter den sensiblen Füßen der Dickhäuter erschüttern ließ. Der Filmautor erzählt von den vielen Erlebnissen während des Umbaus, von den Höhen und Tiefen, davon, wie liebevoll und umsichtig sich die Pfleger um die Elefanten gekümmert haben und vor allem vom festlichen Einzug in deren neues Zuhause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das neue Elefantenhaus in München