National Geographic 07:25 bis 08:15 Dokumentation Fearless Cook China K 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Kiran Jethwa begibt sich in China auf die Suche nach nationalen Delikatessen. Seine Reise beginnt in Peking, wo er im trüben Wasser zugefrorener Teiche nach der Lotuswurzel gräbt. Anschließend reist der Chefkoch 1.000 Kilometer weiter in den Nordosten des Landes und trifft sich mit einer Gruppe von Fischern. Die Männer praktizieren bis heute eine jahrhundertealte Fangtechnik, mit der sie auch die begehrte Riesenbarbe erbeuten können. Nach wohlverdientem Schlaf bereitet Kiran ein Festmahl zu: Karpfeneintopf, gefüllte Lotuswurzel und Muschelrisotto. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: The Fearless Chef

