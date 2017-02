Disney Cinemagic 03:30 bis 05:00 Fantasyfilm Die Tochter von Avalon USA 2010 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Allie kommt mit ihren Eltern in eine neue Stadt und freut sich darauf, die Avalon Highschool besuchen zu können. Die 16-Jährige freundet sich rasch mit Sportass Lance , Cheerleaderin Jennifer und dem Quarterback des Footballteams Will an. Doch irgendetwas an den Jugendlichen ist anders, sie scheinen ein Geheimnis zu haben. Schon bei der ersten Begegnung mit Will zum Beispiel beschleicht Allie das Gefühl, ihn bereits ihr ganzes Leben lang zu kennen. Bald darauf erwacht eine uralte Legende zu neuem Leben - von König Artus, einem magischen Schwert und einer unsterblichen Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Britt Robertson (Allie Pennington) Gregg Sulkin (Will Wagner) Joey Pollari (Miles) Devon Graye (Marco) Molly C. Quinn (Jen) Don Lake (Allies Vater) Steve Valentine (Mr. Moore) Originaltitel: Avalon High Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Julie Sherman Wolfe, Amy Talkington Kamera: Thomas Burstyn Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6

